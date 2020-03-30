شاعر كرواتي يتعاطف مع الشعب الايراني ضد كورونا

وخاطب هذا الاديب الكرواتي الشعب الايراني بقوله : اصدقائي الاجلاء والاعزاء، نحن جميعا اعضاء الجسد الواحد، الجسد الذي غيبه فيروس كورونا، لكن عقيدتنا وقلبنا لن يغيبا؛ ان اي يد تمتد نحو الحياة بمثابة شعاع شمس جديد لتعافي اجسامنا وارواحنا، على امل اللقاء معكم في اتم السلامة والسلام وجمال القلوب التي تنبض لكم دوما.

يذكر، ان الشاعر الكرواتي اينس كيشي فيتش، كان قد حلّ ضيفا على ايران خلال مراسم "امسية بخارا" الثقافية التي نظمت العام الماضي في كل من طهران واصفهان (وسط) وشيراز (جنوبي البلاد) حيث ازاحة الستار عن ديوانه بعنوان "عندما يطلع الفجر".

وفي اخر المستجدات حول انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور" ان عدد الاصابات بهذا الفيروس بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 41 الفا و495 شخصا، والمتوفين 2757 والمتعافين 13 الفا و911 شخصا.

انتهى ** ح ع