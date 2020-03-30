٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٥:٠٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83733441
٠ Persons

سمات

مسؤول : جميع الطاقات في ميناء الشهيد رجائي كُرست لتحقيق "قفزة الانتاج"

مسؤول : جميع الطاقات في ميناء الشهيد رجائي كُرست لتحقيق "قفزة الانتاج"

بندرعباس/ 30 اذار / مارس / ارنا – قال مدير منطقة الشهيد رجائي الاقتصادية الحرة "الله مراد عفيفي بور" : ان جميع الطاقات والامكانات في مجمع ميناء الشهيد رجائي كّرست لتحقيق شعار "قفزة الانتاج" (الذي اطلقه سماحة قائد الثورة الاسلامية على العام الايراني الجديد –الذي بدا في 21 اذار مارس 2020).

وفي تصريح له اليوم الاثنين، نوه "عفيفي بور" بالخطوات المتبعة في منطقة الشهيد رجائي الحرة لبلوغ هذا الهدف، ولاسيما تخفيض الاجراءات القانونية لتسهيل مسار صادرات المنتجات المحلية الى خارج البلاد.

واكد، ان تعزيز الطاقات التنافسية لدى ميناء الشهيد رجائي مقارنة بسائر الموانئ في ارجاء العالم، رهن بالحضور الواسع للمؤسسات الصناعية الايرانية ودعم الشركات الانتاجية هناك.

وقال المسؤول بوزارة الاقتصاد الايرانية، ان الآفاق المستقبلية التنموية في موانئ محافظة هرمزكان (جنوب) وتأكيدا ميناء الشهيد رجائي ستوضع بهدف تدعيم وتعميق مسار الانتاج وفي اطار الافاق المستقبلية العامة والقرارات الصادرة على صعيد البلاد.

وفي السياق، دعا عفيفي بور الى تعزيز الاستثمارات والبنى التحتية وتوظيف التكنولوجيا والامكانات لتلبية مطالب الشركات والمؤسسات الانتاجية في منطقة الشهيد رجائي الاقتصادية الحرة.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 7 =