مسؤول : جميع الطاقات في ميناء الشهيد رجائي كُرست لتحقيق "قفزة الانتاج"

وفي تصريح له اليوم الاثنين، نوه "عفيفي بور" بالخطوات المتبعة في منطقة الشهيد رجائي الحرة لبلوغ هذا الهدف، ولاسيما تخفيض الاجراءات القانونية لتسهيل مسار صادرات المنتجات المحلية الى خارج البلاد.

واكد، ان تعزيز الطاقات التنافسية لدى ميناء الشهيد رجائي مقارنة بسائر الموانئ في ارجاء العالم، رهن بالحضور الواسع للمؤسسات الصناعية الايرانية ودعم الشركات الانتاجية هناك.

وقال المسؤول بوزارة الاقتصاد الايرانية، ان الآفاق المستقبلية التنموية في موانئ محافظة هرمزكان (جنوب) وتأكيدا ميناء الشهيد رجائي ستوضع بهدف تدعيم وتعميق مسار الانتاج وفي اطار الافاق المستقبلية العامة والقرارات الصادرة على صعيد البلاد.

وفي السياق، دعا عفيفي بور الى تعزيز الاستثمارات والبنى التحتية وتوظيف التكنولوجيا والامكانات لتلبية مطالب الشركات والمؤسسات الانتاجية في منطقة الشهيد رجائي الاقتصادية الحرة.

انتهى ** ح ع