اية الله وحيد خراساني يثمن جهود الكوادر الطبية لمكافحة فيروس كورونا

واعلن قسم العلاقات العامة بجامعة قم للعلوم الطبية اليوم الاثنين، عن مساهمة المرجع الديني "اية الله وحيد خراساني" في مكافحة فيروس كورونا عبر اهداء 1000 قناع طبي من فئة "ان 95" و200 قطعة من الملابس الطبية الواقية، الى الفريق الصحي والعلاجي لدى مستشفى العلوم الطبية في هذه المحافظة.

وحول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور" ان عدد الاصابات بهذا الفيروس بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 41 الفا و495 شخصا، والمتوفين 2757 والمتعافين 13 الفا و911 شخصا.

انتهى ** ح ع