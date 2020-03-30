٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٥:٣٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83733473
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اية الله وحيد خراساني يثمن جهود الكوادر الطبية لمكافحة فيروس كورونا

اية الله وحيد خراساني يثمن جهود الكوادر الطبية لمكافحة فيروس كورونا

قم المقدسة / 30 اذار / مارس / ارنا – بعث المرجع الديني "اية الله حسين وحيد خراساني" رسالة الى الكوادر الطبية والعلاجية في محافظة قم المقدسة (وسط)، معربا فيها عن تقديره لجهودهم وتضحياتهم المضنية في سياق مكافحة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره في البلاد.

واعلن قسم العلاقات العامة بجامعة قم للعلوم الطبية اليوم الاثنين، عن مساهمة المرجع الديني "اية الله وحيد خراساني" في مكافحة فيروس كورونا عبر اهداء 1000 قناع طبي من فئة "ان 95" و200 قطعة من الملابس الطبية الواقية، الى الفريق الصحي والعلاجي لدى مستشفى العلوم الطبية في هذه المحافظة.

وحول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور" ان عدد الاصابات بهذا الفيروس بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 41 الفا و495 شخصا، والمتوفين 2757 والمتعافين 13 الفا و911 شخصا.

انتهى ** ح ع

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