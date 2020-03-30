الطلاب الإيرانيون في إيطاليا تحت الحجر الصحي

وفي تصريح لمراسل إرنا اليوم الإثنين، أضاف هذا المصدر المطلع، ان وزارة الخارجية الإيرانية عززت جهودها في إيطاليا وكثفت مطالبتها بإعادة الطلاب الإيرانيين.

این منبع آگاه با بیان این که پیگیری‌ها در سطح کلان در حال انجام است گفت: ایرانی ها به مانند ایتالیایی‌ها ملزم به رعایت قرنطینه هستند.

وصرح، انه يتواجد عدد ملحوظ من الطلاب الإيرانيين في روما وميلانو وهم في انتظار إصدار التصاريح بشأن إعادة الطلاب الإيرانيين الى البلاد.

وأعلن د المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي" أمس الأحد، عن المتابعة الجادة لمطلب طلاب الجامعات الايرانيين في ايطاليا بالعودة الى ايران على خلفية الوضعية الحمراء المعلنة بسبب تفشي فيروس كورونا في هذا البلد.

واكد موسوي، انه فور الحصول على التصاريح اللازمة سيتم العمل على اعادة هؤلاء (الطلبة) الاعزاء.

واوضح متحدث الخارجية، انه على خلفية تفشي وباء كورونا الواسع في ايطاليا، فقد تقدم العشرات من طلاب الجامعات الايرانيين لدى هذا البلد بطلب العودة الى البلاد، الامر الذي دخل حيز المتابعة في كل من طهران وروما حاليا.

وشدد موسوي قائلا : ان وزارة الخارجية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ستواصل متابعاتها وصولا الى النتيجة (المطلوبة) في هذا الخصوص.

انتهى**أ م د