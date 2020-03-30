رئيس الجمهورية يوعز بالإهتمام الخاص بالأهالي والمصابين بالكيماوي في سردشت

وفي تغريدة له اليوم الإثنين، أشار معزي الى إجتماع رئيس الجمهورية عبر الفيديو مع محافظ آذربايجان الغربية، مضيفا "ان رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني أوعز الى محافظ آذربايجان الغربية بالإهتمام الخاص بالأهالي المظلومين في سردشت الذين أصيبوا بالكيماوي جراء جريمة الحرب التي ارتكبها النظام البعثي البائد في العراق عام 1987، وهم اليوم أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن الإصابة بكورونا".

وفي اتصال مباشر عبر الفيديو اليوم الإثنين مع المحافظين ورؤساء جامعات العلوم الطبية في آذربايجان الغربية، وخوزستان وأردبيل وزنجان، اطلع رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني على آخر المستجدات عن انتشار فيروس كورونا والخطوات المتخذة لمكافحته وسير الإجراءات الطبية لمعالجة المصابين بهذه المحافظات.

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