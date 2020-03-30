عمدة طهران يعرب عن تعاطفه مع الشعب الإيطالي في مكافحة كورونا

وأضاف المركز في تغريدته، ان الجانبين استعرضا خلال الإتصال الهاتفي تجارب العاصمتين في مكافحة فيروس كورونا، وبحثا في مواضيع أخرى ذات إهتمام مشترك.

وأكدا، ضرورة المشاركة الفاعلة لجميع الدول في مكافحة هذا الوباء.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور في وقت سابق من اليوم الإثنين، ان الاصابات بهذا الفيروس في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 41 الفا و495 حالة، والمتوفين ألفين و517، فيما تعافى 13 الفا و911 شخصا.

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