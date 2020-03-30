عمدة طهران يعرب عن تعاطفه مع الشعب الإيطالي في مكافحة كورونا

وأضاف المركز في تغريدته، ان الجانبين استعرضا خلال الإتصال الهاتفي تجارب العاصمتين في مكافحة فيروس كورونا، وبحثا في مواضيع أخرى ذات إهتمام مشترك.
وأكدا، ضرورة المشاركة الفاعلة لجميع الدول في مكافحة هذا الوباء.
واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور في وقت سابق من اليوم الإثنين، ان الاصابات بهذا الفيروس في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 41 الفا و495 حالة، والمتوفين ألفين و517، فيما تعافى 13 الفا و911 شخصا.
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طهران/30 آذار/مارس/إرنا- نشر مركز العلاقات العامة والشؤون الدولية في بلدية طهران تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر كتب فيها، "أجرى عمدة طهران بيروز حناجي إتصالا هاتفيا مع نظيره في روما اليوم الإثنين، أعرب فيه عن تعاطفه مع الشعب الإيطالي الذي كان أكبر ضحية لوباء كورونا حتى الآن".
وأضاف المركز في تغريدته، ان الجانبين استعرضا خلال الإتصال الهاتفي تجارب العاصمتين في مكافحة فيروس كورونا، وبحثا في مواضيع أخرى ذات إهتمام مشترك.
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