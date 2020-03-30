وفاتان إثنتان و20 إصابة بكورونا بين الإيرانيين في إسبانيا

أفاد مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) من مدريد نقلا عن مصدر مطلع، ان اثنين من كبار السن الإيرانيين الذين يعيشون في إسبانيا توفيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وعاد عدد من الطلاب الإيرانيين في الجامعات الإسبانية الأسبوع الماضي على متن آخر رحلة لخطوط ماهان الجوية الإيرانية من إسبانيا الى البلاد.

ويقيم ما يزيد عن 12 ألفا من الرعايا الإيرانيين في إسبانيا.

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