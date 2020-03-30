مصدر مسؤول يعلن استيراد 40 طنا بضائع صحية يوميا من الصين

واوضح جعفر زادة، اليوم الاثنين، انه في سياق الجهود لمكافحة فيروس كرونا داخل البلاد وبناء على طلب وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي والجهات المعنية الاخرى، تقوم شركة ماهان للطيران الوطنية بتسيير 10 رحلات اسبوعيا لنقل شحنات البضائع الصحية والعلاجية بسعة 40 طنا يوميا الى ايران.

وصرح المتحدث باسم منظمة الطيران الوطنية، ان هذه الرحلات تجري بإشراف وزارة الصحة وبناء على بروتوكولات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، باتجاه مدن بكين وغوانجو وشنغهاي وشينزن الصينية.

واكد جعفر زادة على ان شركات الطيران الايرانية وفي ظل الظروف الحساسة الراهنة، لن تدخر جهدا لدعم ونقل السلع والمعدات الصحية والطبية الى البلاد؛ مبينا في السياق الى وصول 10 اطنان من الهدايا التي تقدم بها المواطنون الايرانيون للمساهمة في علاج مواطنيهم المصابين بفيروس كورونا والحدّ من تفشي هذا الوباء، من اسطنبول عبر شركة معراج الايرانية للطيران دون مقابل.

واوضح ان هذه الشحنة تضمنت الكمامات والملابس الطبية الواقية وبعض الادوية.

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