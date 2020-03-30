مكافحة فيروس كورونا هي الأولوية الأولى اليوم لدى الجمهورية الإسلامية

ونوه واعظي بأهمية تعزيز الوحدة، والتماسك والإنسجام لمكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بأكمله.

وأضاف، ان الحكومة منذ بداية تأكيد انتقال فيروس كورونا الى إيران، قامت بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا واتخ1ت قرارات عدة بمحورية هذه اللجنة وبناء على رأي الخبراء.

وأكد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية، ان رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني تولى طيلة هذه الأيام، إدارة الأزمة بنفسه ولم يغفل عن هذه القضية ولو للحظة واحدة.

وشدد، "ليس فقط رئيس الجمهورية، ولكن أيضا قامت الحكومة بجميع أركانها بتركيز وتعبئة كل قواها للتغلب على كورونا"،؛ معربا عن أمله في التغلب على هذه الأزمة بدعم من الشعب.

انتهى**أ م د