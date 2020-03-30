مفتي اهل السنة في باكستان يندد بالسياسات الامريكية الجائرة ضد ايران

واعرب المفتي عبد الرحمان في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر اليوم، عن انتقاده لصمت قادة بعض الدول الاسلامية قبال الحظر الامريكي ضد ايران؛ مؤكدا انه لايمكن التمييز بين مدلول الجور والظلم، وبما يلزم علينا التنديد بصوت مدوّ ضد هذه الممارسات والتخلي عن مواقفنا الانتقائية في هذا الخصوص.

كما اثنى رئيس المدارس الدينية لاهل السنة في باكستان بموقف رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" الرافض للحظر ضد ايران؛ معربا في الوقت نفسه عن اسفه لمواقف القادة في بعض الدول الاسلامية "الذين اصيبوا بالتأتاة" قبال هذه السياسات الجائرة.

ولفت الى ان الشعب الايراني يعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يقبع تحت الحصار الاقتصادي والحظر الذي تفرضه امريكا عليه.

يتبع ...** ح ع