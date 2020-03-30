٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٩:٣٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83733727
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مفتي اهل السنة في باكستان يندد بالسياسات الامريكية الجائرة ضد ايران

مفتي اهل السنة في باكستان يندد بالسياسات الامريكية الجائرة ضد ايران

اسلام اباد / 30 اذار / مارس / ارنا – ندّد رئيس دائرة الافتاء، مدير عام الحوزات العلمية (الدينية) لاهل السنة في باكستان المفتي "منيب الرحمان" بالمواقف الانتقائية واللاانسانية لادارة ترامب ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مطالبا بوضع حدّ للحصار الاقتصادي الذي تمر به طهران اليوم جراء سياسات واشنطن العدائية.

واعرب المفتي عبد الرحمان في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر اليوم، عن انتقاده لصمت قادة بعض الدول الاسلامية قبال الحظر الامريكي ضد ايران؛ مؤكدا انه لايمكن التمييز بين مدلول الجور والظلم، وبما يلزم علينا التنديد بصوت مدوّ ضد هذه الممارسات والتخلي عن مواقفنا الانتقائية في هذا الخصوص.

كما اثنى رئيس المدارس الدينية لاهل السنة في باكستان بموقف رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" الرافض للحظر ضد ايران؛ معربا في الوقت نفسه عن اسفه لمواقف القادة في بعض الدول الاسلامية "الذين اصيبوا بالتأتاة" قبال هذه السياسات الجائرة.

ولفت الى ان الشعب الايراني يعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يقبع تحت الحصار الاقتصادي والحظر الذي تفرضه امريكا عليه.

يتبع ...** ح ع

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