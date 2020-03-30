محافظة كلستان تصدر سلع غير نفطية بقيمة 140 مليون دولار

كنبدكاووس/30 آذار/مارس/إرنا- أعلن المدير العام لجمارك محافظة كلستان (شمال) "سيد إبراهيم حسيني" عن تصدير ما يزيد عن 354 ألف طن من أنواع السلع غير النفطية ما قيمتها 140 مليونا و124 ألفا و167 دولارا من جمارك هذه المحافظة الى الدول الأخرى.

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