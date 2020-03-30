ايران تؤكد ضرورة الحل السلمي لقضية قرة باغ وفق القوانين الدولية

وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض اي اجراء من شانه تصعيد التوتر والخلاف في هذه المنطقة.

واشار الى اجراء الانتخابات في المنطقة الجغرافية المعروفة بقرة باغ الجبلية وقال، اننا نعتقد بضرورة الامتناع عن اي اجراء من شانه ان يؤدي للمزيد من الصعوبة والتعقيد في مسار حل الخلافات بين البلدين الجارين لنا اي جمهورية اذربيجان وجمهورية ارمينيا.

واكد المتحدث ضرورة الحل والتسوية السلمية للنزاع حول منطقة قرة باغ في اطار المبادئ والقوانين الدولية.

انتهى ** 2342