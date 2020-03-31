آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : الثلاثاء 31 اذار / مارس 2020 – الساعة 8 و15 دقيقة صباحا.

- اجمالي عدد الاصابات : 785,777 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 37,815 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين : 165,607 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

آمریکا، المصابون : 164,253 - الوفيات : 3,165 - المتعافون : 5,506

ايطاليا، الاصابات : 101,739 – الوفيات : 11,591- المتعافون : 14,620

الصين، المصابون : 81,518- الوفيات : 3,305- المتعافون : 76,052

اسبانیا، المصابون : 87,956- الوفيات : 7,716- المتعافون : 16,870

المانيا ، المصابون : 66,885- الوفيات : 645- المتعافون : 13,500

ایران، المصابون : 41,495- الوفيات : 2,757- المتعافون : 13,911

فرنسا، المصابون : 44,550- الوفيات : 3024- المتعافون : 7,927

بريطانيا، المصابون :22,141- الوفيات : 1,408- المتعافون : 135

انتهى ** ح ع