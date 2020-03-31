اللواء باقري : البحوث الاساسية حول التهديدات البيولوجية ضرورة ستراتيجية للقوات المسلحة

جاء ذلك خلال اجتماع مقر الامام الرضا (ع) الصحي والعلاجي التابع للقوات المسلحة، الذي ترأسه اللواء باقري اليوم الثلاثاء بحضور رؤساء جامعات العلوم الطبية للجيش والحرس الثوري ومدراء الاقسام البحثية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي.

واكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في هذا الاجتماع، ضرورة الدراسات حول التهديدات البيولوجية المحتملة لكونها تاتي على سلم الاولويوات والحاجات الستراتيجية للقوات المسلحة في ايران.

ونوه اللواء باقري بالفرص الكبيرة والستراتيجية المتاحة للبلاد بفضل جهود القوات المسلحة، في مجال الابحاث المتعلقة بالتصدي المؤثر والناجح للتهديدات البيولوجية المحتملة؛ مؤكدا ان هذا الامر متواصل بالتزامن مع الاجراءات الوقائية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا، والتي تكلّلت خلال هذه الفترة القصيرة بانجازات ملحوظة في هذا السياق.

وتم خلال اجتماع مقر الامام الرضا (ع) الصحي والعلاجي اليوم ايضا، مناقشة تقرير متعلق بالمشاريع البحثية التي دخلت حيز التنفيذ من قبل المنظمات التابعة للقوات المسلحة بالتركيز على الحاجة الاساسية لمكافحة فيروس كورونا داخل البلاد.

الى ذلك، قدم جمع من العلماء وممثلو الشركات المعرفية الوطنية تقريرا حول برامجهم ونشاطاتهم في مختلف المجالات الوقائية بمافيها تشخيص الاصابات بهذا الفيروس.

وتم في هذا الاجتماع ايضا ازاحة الستار عن جهاز تشخيص الاصابة بفيروس كورونا الذي انتج بسواعد العلماء الايرانيين لدى القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع