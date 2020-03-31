جهانغيري : الشعب لم ولن ينسى الحاجة الى الحرية والاستقلال والجمهورية الاسلامية

وحيّا جهانغيري في تغريدته الذكرى السنوية ليوم "12 فروردين"؛ مبينا انه اليوم الذي شارك الشعب الايراني بشكل تام وحازم في استفتاء قيام الجمهورية الاسلامية ليصوّت بـ "نعم" على تشريع ارادته التاريخية.

واضاف : ان شعبنا ومنذ ذلك اليوم حتى الان، وفي اصعب ظروف الحرب المفروضة والحظر وتفشي فيروس كورونا، لم ولن ينسى اطلاقا الحاجة الى الحرية والاستقلال والجمهورية الاسلامية.

بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في 11 شباط 1979 (22 بهمن 1357)‏‎، دعا الامام الراحل (رض) الشعب الإيراني للمشاركة في استفتاء عام لتاسيس نظام الجمهورية الاسلامية في البلاد.

وجرى الاستفتاء الشعبي العام بعد شهرين من انتصار الثورة الإسلامية في 30 و 31 مارس 1979 وشارك الشعب باكثرية 98,2% ممن كان لهم حق التصويت، وأكثر من 99% من المصوتين أعلنوا موافقتهم على قيام الجمهورية الاسلامية في ايران.

انتهى ** ح ع