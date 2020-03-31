٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٣:٠٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83734459
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مسؤول بوزارة النفط يعلن عن انفجار في انبوب تصدير الغاز الى تركيا

مسؤول بوزارة النفط يعلن عن انفجار في انبوب تصدير الغاز الى تركيا

ارومية / 31 اذار / مارس / ارنا – قال مدير عام دائرة الغاز بمدينة ماكو (في محافظة اذربايجان الغربية – شمال غربي البلاد) "رسول نوري نسب" : ان انبوب تصدير الغاز الايراني الى تركيا تعرض اليوم الى حادث انفجار داخل الاراضي التركية.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء اوضح "نوري نسب"، ان حادث الانجار وقع في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء وبالقرب من معبر بارزكان (في ماكو) الحدودي البري مع تركيا.

واعلن هذا المسؤول بوزارة النفط الايرانية عن ارسال فرق تقييم هذا الحادث؛ مؤكدا ان الانفجار لم يسفر عن اي خلل في شبكة مدّ الغاز الى المناطق الحدودية ومدينة ماكو ولن يؤدي اطلاقا الى انقطاع الغاز هناك.

يذكر ان معبر بازركان الحدودي يشكل احد المعابر البرية الثلاثة بين ايران وتركيا ويمرّ منه انبوب تصدير الغاز الايراني الى هذا البلد.

انتهى ** ح ع

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