مسؤول بوزارة النفط يعلن عن انفجار في انبوب تصدير الغاز الى تركيا

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء اوضح "نوري نسب"، ان حادث الانجار وقع في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء وبالقرب من معبر بارزكان (في ماكو) الحدودي البري مع تركيا.

واعلن هذا المسؤول بوزارة النفط الايرانية عن ارسال فرق تقييم هذا الحادث؛ مؤكدا ان الانفجار لم يسفر عن اي خلل في شبكة مدّ الغاز الى المناطق الحدودية ومدينة ماكو ولن يؤدي اطلاقا الى انقطاع الغاز هناك.

يذكر ان معبر بازركان الحدودي يشكل احد المعابر البرية الثلاثة بين ايران وتركيا ويمرّ منه انبوب تصدير الغاز الايراني الى هذا البلد.

انتهى ** ح ع