وزارة الصحة تعلن 3 آلاف و111 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران

وفي تصريح اليوم الثلاثاء حول آخر مستجدات انتشار فيروس كورنا في ايران، اوضح جهانبور ان الوضع الصحي لـ 3703 شخصا من اجمالي المصابين بهذا الفيروس في ايران حرج.

واضاف، ان اجمالي المشاركين في مشروع الغربلة الوطني داخل البلاد لغاية اليوم تجاوز الـ 65 مليون شخص؛ داعيا باقي المواطنين للانضمام الى هذا المشروع عبر الرابط الالكتروني المعلن من قبل وزارة الصحة (salamat.gov.ir) .

واكد المتحدث باسم وزارة الصحة، ان الانجازات المحققة في مجال احتواء فيروسي كورونا المستجد على صعيد البلاد كان بسبب تعاون الشعب وسائر القطاقات والمؤسسات لهذا الغرض.

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