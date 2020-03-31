٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٣:٢٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83734492
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خلال الـ 24 ساعة الماضية؛

وزارة الصحة تعلن 3 آلاف و111 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران

وزارة الصحة تعلن 3 آلاف و111 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران

طهران / 31 اذار / مارس / ارنا – قال رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "كيانوش جهانبور" : انه بحسب الاحصائيات القطعية فقد سُجلت منذ ظهيرة امس لغاية اليوم الثلاثاء 3111 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين على صعيد البلاد الى 44 الفا و606 شخصا، والوفيات الى 2898 حالة، بينما تعافى 14 الفا و656 اخرون.

وفي تصريح اليوم الثلاثاء حول آخر مستجدات انتشار فيروس كورنا في ايران، اوضح جهانبور ان الوضع الصحي لـ  3703 شخصا من اجمالي المصابين بهذا الفيروس في ايران حرج.

واضاف، ان اجمالي المشاركين في مشروع الغربلة الوطني داخل البلاد لغاية اليوم تجاوز الـ 65 مليون شخص؛ داعيا باقي المواطنين للانضمام الى هذا المشروع عبر الرابط الالكتروني المعلن من قبل وزارة الصحة (salamat.gov.ir) .

واكد المتحدث باسم وزارة الصحة، ان الانجازات المحققة في مجال احتواء فيروسي كورونا المستجد على صعيد البلاد كان بسبب تعاون الشعب وسائر القطاقات والمؤسسات لهذا الغرض.

انتهى ** ح ع  

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