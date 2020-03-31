وزير الداخلية يوكد مواصلة خطة التباعد الاجتماعي في البلاد

وخلال اجتماعه اليوم الثلاثاء عبر الدائرة التلفزيوينة المغلقة بمشاركة مساعدي وزارة الداخلية في ختام اليوم الرابع من الاعلان عن الخطة، اعرب رحماني فضلي عن امله بان يتم تنفيذ التباعد الاجتماعي حتى نهايتها وفي ظروف مناسبة من خلال مواصلة المتابعات والرقابة الجادة من قبل المحافظين وذلك استكمالا للجهود الحثيثة التي تبذلها الكوادر الطبية في سياق حماية الشعب من فيروس كورونا.

واشاد وزير الداخلية بالاجراءات التي تقوم بها البلديات في اطار مكافحة فيروس كورونا؛ داعيا الى مواصلة النشاطات الفاعلة للجان الاعلامية على الصعيدين الوطني والمحافظات.

انتهى**2018/ ح ع **