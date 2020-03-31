لجنة حقوق الانسان الوطنية : الثقة بالنفس والاعتماد على الذات من اهم انجازات الجمهورية الاسلامية

واشار هذا البيان الى المحطات التاريخية للشعب الايراني على مر السنين الماضية مبينا ان هذا الشعب شهد دائما حركة نحو النمو المادي والتعالي المعنوي طوال حياته.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية تمهد لرفض اي استبداد فكري واجتماعي واحتكار اقتصادي وتضمن التحرر عن النظام الاستبدادي واعطاء حق تقرير المصير للشعب نفسه لكي يتولى الصالحون ادارة الحكم والبلاد عبر ابناء الشعب لبناء موسساتهم وكياناتهم السياسية.

وتابع ان لجنة حقوق الانسان الايرانية لديها عقيدة راسخة بان الثقة بالنفس والاعتماد الوطني على الذات اهم الانجازات التي حققتها الجمهورية الاسلامية بحيث يمكن أن يكون كل شخص مسؤولاً عن نموه وترقيته وقيادته في المسار التكاملي وعلى هذا الاساس فان هذه اللجنة تعتبر تربية جنود مثل الشهيد محسن حججي او قيادات مثل الفريق الشهيد قاسم سليماني بانها موشر على الطاقات والقدرات وقدرة الادارة والتنظيم التي يتميز بها نظام الجمهورية الاسلامية في ايران.

انتهى**ح ع/ 2018