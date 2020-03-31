٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:١٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83734918
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وزير السياحة الايراني يؤكد ضرورة بذل اهتمام خاص بالقطاع السياحي ما بعد كورونا

وزير السياحة الايراني يؤكد ضرورة بذل اهتمام خاص بالقطاع السياحي ما بعد كورونا

طهران / 31 اذار /مارس /ارنا- اكد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايراني علي اصغر مؤنسان ضرورة بذل اهتمام خاص بقطاع السياحة والاستثمار فيه باعتباره السبيل الوحيد لتخليص اقتصاد البلاد من الاعتماد على عوائد النفط، وذلك بعد السيطرة على فيروس كورونا المستجد والتخلص من تداعياته.

وقال مؤنسان في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان النماذج المختلفة للتنمية والخبرات الكثيرة للمجتمعات المختلفة قد كشفت جيدا بان الاعتماد على النفط او سلعة وحيدة للوصول الى الاهداف طويلة الامد، يعد خطا استراتيجيا ومن جانب اخر فان التذبذبات الشديدة في الاسعار تعد احد التحديات الاخرى.

واشار الى الاستثمارات الكبيرة التي شهدها القطاع السياحي في البلاد خلال الاعوام الاخيرة واضاف، ان احد اهم الاستراتيجيات لخفض الاعتماد على النفط والتخلص من الاقتصاد النفطي هو بذل اهتمام خاص بصناعة السياحة التي بامكانها توفير الارضية للتنمية المستديمة باقل كلفة ممكنة.

وقال، ان المؤمل ان يزدهر القطاع السياحي بعد السيطرة على فيروس كورونا والتخلص من المشاكل العامة التي سببتها، وان نتمكن عبر التخطيط المناسب والاستثمارات الكبيرة العامة والخاصة من العثور على بديل مناسب للعوائد غير المستقرة كالنفط وان نتحرك عبر التنمية السياحية نحو التنمية المستديمة باعتبارها احد مستلزمات الامن القومي المستديم.

انتهى ** 2342

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