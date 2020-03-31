وزير السياحة الايراني يؤكد ضرورة بذل اهتمام خاص بالقطاع السياحي ما بعد كورونا

وقال مؤنسان في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان النماذج المختلفة للتنمية والخبرات الكثيرة للمجتمعات المختلفة قد كشفت جيدا بان الاعتماد على النفط او سلعة وحيدة للوصول الى الاهداف طويلة الامد، يعد خطا استراتيجيا ومن جانب اخر فان التذبذبات الشديدة في الاسعار تعد احد التحديات الاخرى.

واشار الى الاستثمارات الكبيرة التي شهدها القطاع السياحي في البلاد خلال الاعوام الاخيرة واضاف، ان احد اهم الاستراتيجيات لخفض الاعتماد على النفط والتخلص من الاقتصاد النفطي هو بذل اهتمام خاص بصناعة السياحة التي بامكانها توفير الارضية للتنمية المستديمة باقل كلفة ممكنة.

وقال، ان المؤمل ان يزدهر القطاع السياحي بعد السيطرة على فيروس كورونا والتخلص من المشاكل العامة التي سببتها، وان نتمكن عبر التخطيط المناسب والاستثمارات الكبيرة العامة والخاصة من العثور على بديل مناسب للعوائد غير المستقرة كالنفط وان نتحرك عبر التنمية السياحية نحو التنمية المستديمة باعتبارها احد مستلزمات الامن القومي المستديم.

انتهى ** 2342