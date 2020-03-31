مسؤول الماني: هدفنا تسهيل التجارة مع ايران وحفظ الاتفاق النووي

وفي تغريدة له على موقع التواصل "الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء كتب برغر: ان هذه خطوة مهمة لدعم الشعب الايراني بالسلع الطبية.

واضاف: ان هدفنا هو تسهيل التجارة بين ايران واوروبا عبر آلية اينستكس التي تضمن اعلى معايير الالتزام (بالاتفاق النووي).

وقد أعلنت الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء أن دولاً أوروبية سلّمت معدات طبية إلى إيران في أول معاملة عبر آلية اينستكس.

وذكرت الوزارة في بيان لها "تؤكد فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن آلية اينستكس أجرت بنجاح أول معاملة لها، ما سمح بتصدير معدات طبية من أوروبا إلى إيران. هذه المعدات هي الآن في إيران".

وأوضحت الوزارة أن "اينستكس ستعمل على معاملات أخرى" مع إيران و"تواصل تطوير هذه الآلية"، من دون إعطاء تفاصيل أخرى وأنها تعمل على شكل غرفة مقاصة تسمح لإيران بمواصلة بيع نفطها وفي المقابل استيراد منتجات أخرى. ولم تُجر اي معاملة وفق هذه الآلية قبل اليوم.

انتهى ** 2342