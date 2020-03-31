رئيس غرفة التجارة البريطانية الايرانية يدعو لتوسيع التبادل المالي في اطار آلية اينستكس

وقال لامونت الذي ينشط ايضا بصفته المبعوث الخاص للحكومة البريطانية في الشؤون التجارية مع ايران في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا"، ان اجراء اول عملية تبادل مالي مع ايران في هذه المرحلة يعد خبرا استثنائيا.

واعتبر هذا المسار بانه مليء بالمنعطفات وبحاجة الى مضي الوقت واضاف، آمل بان نشهد المزيد من عمليات التبادل المالي مستقبلا.

وكانت وزارات الخارجية للدول الاوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا قد اصدرت يوم امس بيانا مشتركا اعلنت فيه اجراء اول عملية تبادل مالي بين اوروبا وايران بواسطة آلية اينستكس لتسهيل ارسال معدات طبية الى ايران.

واعرب البيان عن الامل بالمزيد من التعاون وعمليات التبادل المالي بين اينستكس والشركة الايرانية المناظرة لها (STFI).

انتهى ** 2342