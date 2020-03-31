ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا في العراق

وذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان لها، انه "سجلت مختبرات الوزارة ٦٥ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كاتالي ( 3 حالات في بغداد-الرصافة و1 بمستشفى مدينة الطب و8 في بغداد-الكرخ".

وأضافت، "كما سجلت إصابات جديدة في ( البصرة 4 حالات والنجف الاشرف 22 حالة وكربلاء المقدسة 11 حالة وواحدة في ذي قار)، فيما سجلت في (السليمانية 11 حالة وديالى حالتين واربيل 2 وكركوك 1)".

وأشارت الوزارة الى "تسجيل ٤ حالات وفاة جديدة، حالة واحدة في كل من (بغداد-الرصافة والبصرة والنجف وميسان)، فيما تم تسجيل شفاء 18 حالة موزعة (بغداد-الرصافة 3 حالات والبصرة 4 حالات والنجف الاشرف 6 حالات واربيل 5 حالات".

ولفتت الى ان "مجموع الإصابات الحالية في عموم العراق بلغت ٦٩٤ حالة فيما بلغت مجموع الوفيات 50 حالة تقابلها 170 حالة شفاء".

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