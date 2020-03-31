واعظي: تقارير تبعث على الامل حول عملية السيطرة على فيروس كورونا

وقال واعظي في تصريح للموقع الاعلامي للحكومة حول ما جرى البحث حوله في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الثلاثاء ان اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا شهد اليوم تناول تقارير واحصاءات تبعث على الامل عن عملية مكافحة وباء كورونا.

واضاف، ان النظام الصحي للبلاد وبمساعدة الإدارات الحكومية الأخرى ومواكبة المواطنين قد سجل أداءً جيدًا ضد فيروس كورونا ، هذا بالإضافة إلى الجهود اليومية وتفاني الطاقم الطبي والأجهزة الأخرى المشاركة في مكافحة كورونا كانت نتيجة الإنفاق الحكومي على الصحة في السنوات الأخيرة.

ونفى ما تردد عن تاخر الحكومة في تنفيذ مشروع العزل الاجتماعي مؤكدا أن المرحلة الأولى من الخطة بدات بإغلاق المدارس وباقي المراكز التعليمية وتشجيع الناس على البقاء في المنزل وبدء حملة التعبئة الوطنية ضد كورونا منذ بداية تفشي مرض كورونا دخل البلاد.

وأكد رئيس مكتب رئيس الجمهورية، أن كورونا قضية عالمية ومن الأفضل أن نحكم على أداء بلادنا في التصدي لهذا الوباء على أساس المقارنة بين اداء ايران وباقي الدول وقال انما يفهم من احصاءات منظمة الصحة العالمية عن عملية تفشي كورونا في البلدان المختلفة هو انه على عكس إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة حيث لا يزال المرض في تصاعد شديد فإن الاتجاه مستقر نسبيًا في بلدنا ، في مؤشر لنجاعة قرارات وسياسات إيران على صعيد مواجهة كورونا .

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