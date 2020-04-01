تحسن الحالة الصحية لرامي القرص الايراني احسان حدادي

وقال ارديبهشت في تصريح له الثلاثاء، لحسن الحظ ان الوضع الصحي لاحسان حدادي الحائز على الميدالية الفضية في اولمبياد لندن 2012 ، الذي هو الان في الحجر الصحي المنزلي، آيلة الى التحسن، وبهذه الوتيرة سيتعيد عافيته تماما في القريب العاجل.

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