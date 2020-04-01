وقال ارديبهشت في تصريح له الثلاثاء، لحسن الحظ ان الوضع الصحي لاحسان حدادي الحائز على الميدالية الفضية في اولمبياد لندن 2012 ، الذي هو الان في الحجر الصحي المنزلي، آيلة الى التحسن، وبهذه الوتيرة سيتعيد عافيته تماما في القريب العاجل.
انتهى ** 2342
طهران / 1 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا في الرياضة الايرانية ورئيس اللجنة الطبية لاتحاد العاب القوى اشكان ارديبهشت عن تحسن الحالة الصحية لرامي القرص الايراني احسان حدادي بعد اصابته بكورونا قبل عدة ايام.
وقال ارديبهشت في تصريح له الثلاثاء، لحسن الحظ ان الوضع الصحي لاحسان حدادي الحائز على الميدالية الفضية في اولمبياد لندن 2012 ، الذي هو الان في الحجر الصحي المنزلي، آيلة الى التحسن، وبهذه الوتيرة سيتعيد عافيته تماما في القريب العاجل.
انتهى ** 2342
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