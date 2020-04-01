صحفي امريكي : الحظر يهدد سمعة الولايات المتحدة

في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الاربعاء، أشار كان هالينن الى رسالة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين الى إدارة ترامب مطالبين برفع الحظر عن ايران من أجل مكافحة تفشي كورونا.

وأضاف أن جيران إيران قلقون من تأثير الحظر على تفشي وباء كورونا وتداعيات المرض في المنطقة، وهذا الموضوع أحد العوامل وراء هذه الرسالة.

وقال الصحفي الأمريكي : أعتقد أن أعضاء الكونغرس قرروا كتابة هذه الرسائل ردا على عدد من العوامل، اولا الضغط من الجالية الإيرانية والأمريكية للمطالبة برفع العقوبات، وثانيا، الضغط من جيران إيران الذين يخشون من عواقب مرض خارج عن السيطرة.

وأضاف كالينن : العامل الثالث هو أن سمعتنا في العالم باتت في خطر، حتى الكونغرس يشعر بالذنب من العقوبات، منوها الى أن أغلبية اعضاء الكونغرس دعم الاتفاق النووي الإيراني.

وردا على سؤال لإرنا عما إذا كان الرئيس الأمريكي سيخفض الحظر في هذا المنعطف الحرج؟ قال كالينن بتشاؤم "ربما لا" ، لان ترامب بعيد عن الإنسانية، لذلك لا شيء في هذا الصدد سيجبره على تغيير سياسته، لكنه قال بان ترامب يريد أن يجعل من نفسه شخصا مهما وربما يغير سياسته من هذه الزاوية.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخزانة الأمريكية ستيف مانوشين، دعا ما يقرب من 40 سيناتورا من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب إلى خفض العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وطالب أعضاء الكونغرس بالرفع المؤقت للحظر الأمريكي ضد البلدين ، مشيرين إلى الانتشار السريع لفيروس كورونا في كل من إيران وفنزويلا ، وأن العقوبات أعاقت توصيل الإمدادات الطبية اللازمة.

انتهى** 2344