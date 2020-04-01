جهانغيري: حان الوقت لـ" التضامن الاجتماعي و "التفاهم الوطني" أكثر من أي وقت مضى

و كتب إسحاق جهانغيري في تغريدة صباح اليوم الأربعاء، متحدثا عن هذا اليوم - الذي يمثل احد التقاليد الايرانية العريقة والذي اعتادت فيه العوائل الايرانية الخروج من المنازل الى الحدائق والبساتين لتمضيته في احضان الطبيعة – وقال ان المواطنين الإيرانيين هذا العام بقوا في منازلهم حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مضيفا : أشكركم بإخلاص على هذا المستوى من التحضر والتحمل والتعاون الجماعي.

واكد النائب الأول لرئيس الجمهورية مجددا أن الالتزام بخطة التباعد الاجتماعي لابد منها، لكننا في ظل هذا التباعد المكاني علينا ان نقرب القلوب والاذهان، لقد حان الوقت أكثر من أي وقت مضى "للتماسك الاجتماعي والتفاهم الوطني".

انتهى** 2344