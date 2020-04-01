٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83735100
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جهانغيري: حان الوقت لـ" التضامن الاجتماعي و "التفاهم الوطني" أكثر من أي وقت مضى

جهانغيري: حان الوقت لـ" التضامن الاجتماعي و "التفاهم الوطني" أكثر من أي وقت مضى

طهران/ 1 نيسان/ ابريل/ ارنا- أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، أن الالتزام بخطة التباعد الاجتماعي أمر لا مفر منه، وقال: لقد حان الوقت أكثر من أي وقت مضى للتضامن الاجتماعي والتفاهم الوطني.

و كتب إسحاق جهانغيري في تغريدة صباح اليوم الأربعاء، متحدثا عن هذا اليوم - الذي يمثل احد التقاليد الايرانية العريقة والذي اعتادت فيه العوائل الايرانية الخروج من المنازل الى الحدائق والبساتين لتمضيته في احضان الطبيعة – وقال ان المواطنين الإيرانيين هذا العام بقوا في منازلهم حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مضيفا : أشكركم بإخلاص على هذا المستوى من التحضر والتحمل والتعاون الجماعي.

واكد النائب الأول لرئيس الجمهورية مجددا أن الالتزام بخطة التباعد الاجتماعي لابد منها، لكننا في ظل هذا التباعد المكاني علينا ان نقرب القلوب والاذهان، لقد حان الوقت أكثر من أي وقت مضى "للتماسك الاجتماعي والتفاهم الوطني".

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