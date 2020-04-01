رسالة تعاطف من الشعب الياباني الى الشعب الإيراني

وعبر الشعب الياباني عن تعاطفه مع الشعب الإيراني الذي يكافح فيروس كورونا، وطالب برفع الحظر الامريكي الجائر عن الشعب الإيراني.

يعد البروفيسور "أميكو أوكادا" والعالم الياباني الشهير المتخصص بالشان الإيراني الدكتور سوزوكي، والدكتور "سوجي أورا"، الطبيب الياباني ، من أبرز الشخصيات اليابانية التي أعربت عن تعاطفها مع الشعب الإيراني عن طريق إرسال رسائل إلى المستشارية الثقافية الإيرانية في اليابان.

وتضمنت رسائل الشخصيات الثقافية والفنية والعلمية والاكاديمية اليابانية للشعب الايراني عبارات : "كوني أقوى يا إيران" ، و "سنهزم كورونا" ، و "تهاني عيد النوروز" ، و "نتعلم من إيران أن نكون أقوياء".

انتهى** 2344