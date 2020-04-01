٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83735121
٠ Persons

سمات

رسالة تعاطف من الشعب الياباني الى الشعب الإيراني

رسالة تعاطف من الشعب الياباني الى الشعب الإيراني

بكين/ 1 نيسان/ ابريل/ ارنا – بعثت مجموعة من الشخصيات اليابانية المتخصصة بالشأن الايراني والأصدقاء والمعنيين بالثقافة الإيرانية واللغة الفارسية، رسائل إلى المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية في اليابان، وأعلنوا تعاطغهم مع الشعب الايراني في مكافحة فيروس كورونا وإزالة الحظر.

وعبر الشعب الياباني عن تعاطفه مع الشعب الإيراني الذي يكافح فيروس كورونا، وطالب برفع الحظر الامريكي الجائر عن الشعب الإيراني.

يعد البروفيسور "أميكو أوكادا" والعالم الياباني الشهير المتخصص بالشان الإيراني الدكتور سوزوكي، والدكتور "سوجي أورا"، الطبيب الياباني ، من أبرز الشخصيات اليابانية التي أعربت عن تعاطفها مع الشعب الإيراني عن طريق إرسال رسائل إلى المستشارية الثقافية الإيرانية في اليابان.

وتضمنت رسائل الشخصيات الثقافية والفنية والعلمية والاكاديمية اليابانية للشعب الايراني عبارات : "كوني أقوى يا إيران" ، و "سنهزم كورونا" ، و "تهاني عيد النوروز" ، و "نتعلم من إيران أن نكون أقوياء".

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 1 =