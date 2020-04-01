إضاءة ثلاثية الأبعاد على برج الحرية في طهران

وتضمنت الاضاءة ثلاثية الأبعاد، رسائل مختلفة للمواطنين وللشعوب حول العالم بشان كورونا.

ونشر "غلام حسين محمدي"، رئيس مركز الاعلام في بلدية طهران ومستشار عمدة طهران، على صفحته في تويتر، مقطع من فيلم الاضاءة ثلاثية الابعاد على برج الحرية لاعلان التضامن مع جميع الدول التي تكافح كورونا، وكتب " طهران هكذا دائما يقظة وعطوفة".

وتابع : اللوحات الضوئية التي رسمت على برج الحرية، لاتحمل سوى رسالة السلام والأمل.

وشدد محمدي على أن السلام والأمل يصان بالتعاطف بين بني الانسان، وعلى البشرية ان تحافظ عليه ولاتسمح بتسيسه.

انتهى** 2344