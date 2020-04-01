التحركات الامريكية في العراق تسوق المنطقة نحو كارثة

واضاف عباس موسوي في تصريح له اليوم الاربعاء، ردا على التحركات العسكرية الامريكية في العراق : في الوقت الذي يؤكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي على توقف الاجراءات المستفزة والمثيرة للحروب في ظل انتشار فيروس كورونا ، تأتي هذه التحركات الامريكية خلافا للموقف الرسمي للحكومة العراقية ولبرلمان وشعب العراق ، الأمر الذي يثير التوتر ويقود المنطقة لحالة من عدم الاستقرار ويخلق ظروفا كارثية.

وطالب المتحدث باسم الخارجية الايرانية القوات الامريكية ان تحترم ارادة الحكومة العراقية والشعب العراقي الداعية الى انسحاب هذه القوات من البلاد وان تمتنع من تأجيج التوتر في المنطقة.

انتهى** 2344