موسوي: على تحالف العدوان الالتفاف الى مقاومة الشعب اليمني بدل التشبث بالاوهام

وردا على مزاعم المتحدث باسم التحالف السعودي، قال موسوي إن السعودية التي تصورت انها ستنتصر على اليمن خلال اسابيع، شنت عدوانا عسكريا على هذا البلد ، والآن وبعد خمس سنوات، مازالت تتشبث بهذا الوهم ، في حين ان الإنجاز الوحيد لعدوانها لم يكن الا تدمير اليمن وقتل شعبها.

ونفى موسوي بشدة مزاعم المتحدث باسم التحالف السعودي بشان وجود خبراء ايرانيين في اليمن واتهاماته الباطلة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ودعا موسوي تحالف العدوان ، وبدلا من الاوهام والخيال ، ان يقر بالحقائق الموجودة ومن بينها صمود الشعب اليمني بوجه العدوان وكراهية المجتمع الدولي للسعودية ، كما عليهم ان يعلموا ان التلاعب بالكلمات وتوزيع التهم على الاخرين لن يخفي هزائمهم السياسية والعسكرية.

وتطرق موسوي مرة اخرى الى مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة الداعية الى وقف اطلاق النار في اليمن بهدف مواجهة انتشار كورونا ، وموافقة حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء على هذا الاقتراح ، داعيا دول العدوان على اليمن الى التمسك باتفاق استكهولم ووقف جرائمهم على اليمن وانهاء هذه الحرب المدمرة.

انتهى** 2344