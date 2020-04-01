٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٧:٥٥ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83735583
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روسيا توكد ضرورة شمول اينستكس على السلع المحظورة

روسيا توكد ضرورة شمول اينستكس على السلع المحظورة

موسكو/1نيسان/ابريل- اكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على ضرورة بان تشمل الالية المالية الخاصة للتبادل المالي بين اوروبا وايران (اينستكس) السلع والبضائع المحظورة.

وفي تغريدة اليوم الاربعاء على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، كتب اوليانوف انه من الضروري بان تمتد اينستكس الى المعاملات المالية المتعلقة بالسلع والبضائع الخاضعة للحظر من اجل ارسالها الى ايران.

واضاف ان الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) اعلنت نجاح ارسال السلع الطبية والعلاجية الى ايران عبر ألية اينستكس.

وفي تغريدة اخرى كتب اوليانوف انه من الضروري بان يتم توسيع قائمة الشركات المشاركة في اينستكس لتشمل دولا ليست في الاتحاد الاوروبي ويجب ان يتم ذلك مع اعتبارات انسانية.

انتهى** 2018** 2344

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