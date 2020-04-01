روسيا توكد ضرورة شمول اينستكس على السلع المحظورة

وفي تغريدة اليوم الاربعاء على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، كتب اوليانوف انه من الضروري بان تمتد اينستكس الى المعاملات المالية المتعلقة بالسلع والبضائع الخاضعة للحظر من اجل ارسالها الى ايران.

واضاف ان الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) اعلنت نجاح ارسال السلع الطبية والعلاجية الى ايران عبر ألية اينستكس.

وفي تغريدة اخرى كتب اوليانوف انه من الضروري بان يتم توسيع قائمة الشركات المشاركة في اينستكس لتشمل دولا ليست في الاتحاد الاوروبي ويجب ان يتم ذلك مع اعتبارات انسانية.

انتهى** 2018** 2344