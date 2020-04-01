موسوي يعلن انطلاق التعاون العلمي بين ايران والصين لمكافحة كورونا

وعلى هامش مشاركته اليوم الاربعاء في مراسم إضاءة برج "آزادي" (الحرية) في طهران بتقنية ثلاثي الأبعاد لاظهار تعاطف الشعب الايراني مع الدول التي تواجه تفشي فيروس كورنا ، قال موسوي ان الصين بدات التعاون العلمي مع العلماء الايرانيين في مكافحة فيروس كورونا فضلا عن تقديمها مساعدات طبية الى ايران في هذا المجال.

واضاف ان منظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الدولية ذات المصداقية الى جانب 30 دولة في العالم قدمت مساعدات الى ايران لمكافحة فيروس كورونا حيث نعبر عن تقديرنا لها.

واكد ان مكافحة فيروس كورونا والقضاء عليه بجاجة الى التعاون والتضامن العالمي مشيدا باداء ايران في مجال مكافحة كورونا مقارنة بالدول الاخرى.

انتهى**2018** 2344