٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٧:٥٩ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83735661
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موسوي يعلن انطلاق التعاون العلمي بين ايران والصين لمكافحة كورونا

موسوي يعلن انطلاق التعاون العلمي بين ايران والصين لمكافحة كورونا

طهران/1نيسان/ابريل- اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اليوم الاربعاء عن انطلاق التعاون العلمي بين العلماء الايرانيين والصينيين في مواجهة فيروس كورونا.

وعلى هامش مشاركته اليوم الاربعاء في مراسم إضاءة برج "آزادي" (الحرية) في طهران بتقنية ثلاثي الأبعاد لاظهار تعاطف الشعب الايراني مع الدول التي تواجه تفشي فيروس كورنا ، قال موسوي ان الصين بدات التعاون العلمي مع العلماء الايرانيين في مكافحة فيروس كورونا فضلا عن تقديمها مساعدات طبية الى ايران في هذا المجال.

واضاف ان منظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الدولية ذات المصداقية الى جانب 30 دولة في العالم قدمت مساعدات الى ايران لمكافحة فيروس كورونا حيث نعبر عن تقديرنا لها.

واكد ان مكافحة فيروس كورونا والقضاء عليه بجاجة الى التعاون والتضامن العالمي مشيدا باداء ايران في مجال مكافحة كورونا مقارنة بالدول الاخرى.

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