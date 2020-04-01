لاريجاني يؤكد على تشكيل لجان دعم للعاطلين عن العمل بسبب كورونا

وفي اتصالات اجراها الاربعاء مع رؤساء جمعيات الهلال الاحمر ومحافظي محافظات اذربيجان الغربية وكردستان وكيلان، تباحث لاريجاني معهم حول احدث الاوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا والسيطرة على التنقلات، داعيا الى تشكيل لجان في المحافظات لدعم ومساعدة الافراد الذي فقدوا اعمالهم بسبب ازمة كورونا في البلاد.

واعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي السيطرة على التنقلات في هذه المحافظات بانها مناسبة في قطع سلسلة انتقال كورونا واضاف، بطبيعة الحال فان ما كان المواطنون يتوقعونه هو ان تبدا عملية السيطرة على التنقلات قبل هذا الوقت.

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