مسؤول: نخطط لسيناريوهات محتملة حول كورونا

وقال زالي في تصريح له الاربعاء، اننا نخطط في الوقت الحاضر لسيناريوهات محتملة حول فيروس كورونا لان تقييم الاوضاع بعد عودة المواطنين من سفريات عيد النوروز بحاجة الى تكهنات ودراسات تقنية.

واضاف، بما اننا الان في فترة تحقيق مشروع العزل الاجتماعي وعطلة النوروز فربما نشهد انخفاضا نسبيا في تفشي كورونا ولكن لا ينبغي ان يخدعنا هذا الانخفاض ومن المحتمل ان يرتفع مجددا في الموجات اللاحقة.

واشاد بموقف المواطنين في عدم الخروج من المنازل يوم الاربعاء حيث شهدت المدينة الحد الادنى من حضور المواطنين، امتثالا لتوصيات المسؤولين الصحية في تنفيذ مشروع العزل الاجتماعي، معربا عن امله بالقضاء على هذا الفيروس سريعا في ظل جهود الكوادر الطبية وتعاون المواطنين.

يذكر ان يوم "سيزده بدر" الذي صادف امس الاربعاء وهو اليوم الـ 13 من عيد النوروز يخرج الناس الى الطبيعة وفق تقليد موروث، الا انه نظرا للظروف الطارئة هذا العام بسبب مرض كورونا فقد تم توجيه توصيات اكيدة واتخذت بعض الاجراءات من اجل بقاء المواطنين في المنازل.

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