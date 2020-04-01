الايراني حسن يزداني يتصدر المصارعين الاولمبيين في وزن 86 كغم

وتصدر الايراني حسن يزداني مصارعي الوزن 86 كغم برصيد 60 نقطة جاء بعده الهندي ديباك بونيا (54 نقطة) والروسي آرتور نايفونوف (47 نقطة) ومن ثم مايلس ناظم امينة من سان مارينو (40 نقطة).

وبالنسبة لبقية المصارعين الايرانيين في الاوزان الاخرى، جاء رضا اطري في المرتبة الثامنة في وزن 57 كغم برصيد 20 نقطة.

وفي وزن 97 كغم جاء مجتبى كليج في المرتبة التاسعة برصيد 20 نقطة.

وفي وزن 125 كغم حل يدالله محبي في المرتبة العاشرة برصيد 19 نقطة.

يذكر ان دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو باليابان تاجلت عاما لتقام في العام 2021 بدلا عن العام الجاري.

انتهى ** 2342