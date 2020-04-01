٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٤:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83735890
٠ Persons

سمات

في تصنيف الاتحاد العالمي للمصارعة

الايراني حسن يزداني يتصدر المصارعين الاولمبيين في وزن 86 كغم

الايراني حسن يزداني يتصدر المصارعين الاولمبيين في وزن 86 كغم

طهران / 2 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن الاتحاد العالمي للمصارعة تصنيف لاعبي المصارعة الحرة للمشاركة في الاولمبياد القادم في مختلف الاوزان.

وتصدر الايراني حسن يزداني مصارعي الوزن 86 كغم برصيد 60 نقطة جاء بعده الهندي ديباك بونيا (54 نقطة) والروسي آرتور نايفونوف (47 نقطة) ومن ثم مايلس ناظم امينة من سان مارينو (40 نقطة).

وبالنسبة لبقية المصارعين الايرانيين في الاوزان الاخرى، جاء رضا اطري في المرتبة الثامنة في وزن 57 كغم برصيد 20 نقطة.

وفي وزن 97 كغم جاء مجتبى كليج في المرتبة التاسعة برصيد 20 نقطة.

وفي وزن 125 كغم حل يدالله محبي في المرتبة العاشرة برصيد 19 نقطة.

يذكر ان دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو باليابان تاجلت عاما لتقام في العام 2021  بدلا عن العام الجاري.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 12 =