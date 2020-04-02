٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١١:٢٦ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83736092
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن / 2 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الخميس، على الشكل التالي :

آخر تحديث : الخميس 2 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا

- اجمالي عدد الاصابات : 936,204 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 47,249 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين : 192,578 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

آمریکا، المصابون : 215,300- الوفيات : 5,110 - المتعافون : 8,878  

ايطاليا، الاصابات : 110,574 – الوفيات : 13,155- المتعافون : 16,847

اسبانیا، المصابون : 104,118- الوفيات : 9,387- المتعافون : 22,647

الصين، المصابون : 81,5554 الوفيات : 3,312- المتعافون : 76,238

المانيا ، المصابون : 77,981- الوفيات : 971 - المتعافون : 18,700

فرنسا، المصابون : 56,989- الوفيات : 4032 - المتعافون : 10,935

ایران، المصابون : 47,593-  الوفيات : 3,036 المتعافون : 15,473

بريطانيا، المصابون :29,474 الوفيات : 2352- المتعافون : 135      

انتهى** 2344
    

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