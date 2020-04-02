آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : الخميس 2 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا
- اجمالي عدد الاصابات : 936,204 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 47,249 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين : 192,578 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 215,300- الوفيات : 5,110 - المتعافون : 8,878
ايطاليا، الاصابات : 110,574 – الوفيات : 13,155- المتعافون : 16,847
اسبانیا، المصابون : 104,118- الوفيات : 9,387- المتعافون : 22,647
الصين، المصابون : 81,5554 الوفيات : 3,312- المتعافون : 76,238
المانيا ، المصابون : 77,981- الوفيات : 971 - المتعافون : 18,700
فرنسا، المصابون : 56,989- الوفيات : 4032 - المتعافون : 10,935
ایران، المصابون : 47,593- الوفيات : 3,036 المتعافون : 15,473
بريطانيا، المصابون :29,474 الوفيات : 2352- المتعافون : 135
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