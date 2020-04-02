آخر حصيلة انتشار كورونا في ايران والعالم

1- في ايران :

اجمالي عدد الاصابات : 50468، مجموع الوفيات : 3160، اجمالي عدد المتعافين : 16711، واجمالي الاصابات الجديدة خلال الـ 24 الاخيرة 2875 ، والوفيات الجديدة : 124 حالة.

2- في العالم :

اجمالي عدد الاصابات : 940733، مجموع الوفيات : 47518، اجمالي عدد المتعافين : 196214، ومجموع الدول التي سجّلت الاصابات بفيروس كورونا : 203 دولة.

انتهى ** ح ع