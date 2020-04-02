3 فرق مستقلة تعمل على انتاج لقاح ودواء مضاد لفيروس كورونا

واضاف "ستاري" في مدونة نشرها بموقع اينستاغرام اليوم الخميس، انه منذ بداية ازمة كورونا في ايران انطلقت جهود الباحثين والعلماء والشركات الناشئة ليل نهار بهدف انتاج الوسائل والمعدات الطبية والعلاجية والوقائية بما في ذلك الاقنعة والملابس الطبية الواقية واجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها من المعدات المستخدمة في غرف العناية الفائقة، واجهزة الصور المقطعية الى جانب انتاج اجهزة كشف الاصابة بالفيروس على نطاق واسع.

واكد مساعد رئيس الجمهورية، ان الانجازات المحققة في البلاد اليوم حيث بلوغ مرحلة احتواء الفيروس في البلاد يدل على صبر المواطنين وتعاونهم مع ابنائهم لدى المراكز العلاجية والعلماء والباحثين لدى الشركات المعرفية وجامعات البلاد.

علما، ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي اعلن في اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، ان اجمالي عدد الاصابات بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 50 الفا و 468 شخصا، ومجموع الوفيات 3160 حالة، واجمالي المتعافين 16 الفا و711 شخصا.

انتهى ** ح ع