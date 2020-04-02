قوات التعبئة الطبية اجرت فحوصات السلامة لـ 70 مليون شخص في انحاء البلاد

تصريحات اللواء باقري هذه، جاءت اليوم الخميس خلال ترأسه اجتماع مقر الامام الرضا (ع) الطبي العسكري بحضور جمع من كبار قادة العسكريين، لاستعراض ومناقشة الاجراءات المتبعة لدى مقار التعبئة المنضوية تحت القوات البرية للجيش والحرس الثوري ومنظمة التعبئة الشعبية (البسيج) في مجال مكافحة فيروس كورونا والحدّ من تفشي الاصابات الناجمة عنه في ايران.

واكد، ان القوات المسلحة الايرانية ومنذ انتشار الفيروس بدأت الجهود في مجال الدفاع الحيوي وقامت بتطوير هذه النشاطات تدريجيا لتبلغ اليوم اتم الجاهزية في مجال التعاون والتنسيق الشامل مع المنظومة الصحية والعلاجية من اجل التصدي لهذا المرض.

ولفت رئيس هيئة اركان القوات المسلحة، الى مستشفيات الحرس الثوري والجيش و وزراء الدفاع، التي استقبلت منذ بداية الاعلان عن الاصابات بفيروس كورنا داخل البلاد لحد الان 7 الاف مصاب؛ مبينا ان هناك ما يزال 1100 من هؤلاء المرضي يتلقون العلاج في هذه المستشفيات حاليا.

وفيما نوه باجراء فحوصات السلامة الصحية لـ 70 الف مواطن بواسطة قوات التعبئة الطبية الى جانب سائر الكوادر الصحية والعلاجية بوزارة الصحة، اكد اللواء باقري ان الوسط الطبي الايراني بما يشمل قوات التعبئة الصحية يواصل جهوده لتنفيذ مشروع الغربلة الصحية لتحديد الاصابات بفيروس كورونا المستجد على صعيد البلاد.

ومن ابرز النشاطات التي تقوم بها القوات التعبوية في هذا المجال، اشار اللواء باقري الى عمليات التطهير والتعفير التي انجزت لحد اليوم في 30 نقطة بما يشمل الشوراع والطرقات وارصفة المدن، فضلا تعاونها مع الجهات الناشطة في مجال انتاج الادوات الصحية مثل كالاقنعة والقفازات والالبسة الطبية الواقية للحد من تفشي هذا المرض.

انتهى ** ح ع