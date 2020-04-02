تخت روانجي : لا أحد ينخدع بأكاذيب واشنطن

واضاف "تخت روانجي" في تغريدة نشرها اليوم الخميس عبر حسابه بموقع تويتر، ان الاتهامات الموجهة من جانب المسؤولين الامريكيين ضد ايران لا تنحصر بأي حدود او قيود.

وتابع، "في الوقت الذي بات العالم اجمع منشغلا بتظافر الجهود لمكافحة فيروس "كوفيد 19" داعيا امريكا الى الكف عن ارهابه الاقتصادي، يدأب وزير خارجية هذا البلد دون الاكتراث الى ذلك على بثّ الاكاذيب، واليوم ضد الدبلوماسيين الايرانيين.

وشدد الدبلوماسي الايراني على، ان الاكاذيب التي يروج لها المسؤولون الامريكيون ضد ايران لن تخدع احدا.

انتهى ** ح ع