وزير الثقافة يدعو الرعايا الايرانيين في الخارج الى مواجهة الاعلام الاجنبي المناوئ

طهران/ 1 نيسان/ ابريل/ ارنا - أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ، أن الموضوع الابرز في البلاد اليوم هو سلامة وصحة المواطنين، وبالتالي فان الحكومة تضع هذا الأمر على رأس اولوياتها .