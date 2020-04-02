٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:١٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83736673
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مصدر برلماني يعلن اصابة لاريجاني بفيروس كورونا

مصدر برلماني يعلن اصابة لاريجاني بفيروس كورونا

طهران / 2 نيسان / ابريل / ارنا – اعلنت الدائرة الاعلامية العامة بمجلس الشورى الاسلامي، اصابة رئيس البرلمان "علي لاريجاني" بفيروس كورونا.

واوضح المصدر نفسه في بيان اليوم الخميس، ان نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له رئيس البرلمان لتحديد اصابته بالفيروس، كانت ايجابية.

واضاف البيان، انه نظرا للاتصالات المتكررة من جانب بعض النواب للاطلاع على الوضع الصحي لرئيس مجلس الشورى الاسلامي، فقد خضع السيد لاريجاني بعد مشاهدة بعض الاعراض (المرضية)، للفحص الطبي الذي اظهر اصابته بالفيروس، وبالتالي دخل الحجر الصحي لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل كانت الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي قد اعلنت، في بيان الثلاثاء (31 اذار/مارس 2020)، اصابة 23 من اجمالي 100 نائب كانوا قد خضعوا لفحص كورونا، بهذا المرض.

انتهى ** ح ع

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