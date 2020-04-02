مسؤول: لم نبلغ لغاية الان مرحلة الظروف المستقرة لفيروس كورونا

وقال زالي في تصريح صحفي الخميس، ان اعداد المرضى الذين يراجعون المستشفيات والمراكز الصحية في طهران والمرضى الذين يرقدون في الاقسام العادية وغرف العناية الخاصة تشير الى ان الظروف لم تصل لغاية الان الى الاستقرار اللازم.

واعتبر ان اكبر غفلة يمكن ان تحدث في هذه الظروف هي انه لو تصورنا باننا تغلبنا على الازمة وهو امر مضلل وخادع جدا واضاف، ان لم نستمر بالقرارات الحازمة والفاعلة في هذه الظروف فمن المحتمل ان نواجه ظروفا اسوأ.

وقال، لم يمض سوى بضعة ايام على مشروع العزل الاجتماعي ولم نواجه لغاية الان هزات عودة المسافرين من سفريات النوروز وبطبيعة الحال فان تخفي المرض يجعل القضية اكثر غموضا.

واكد انه لا ينبغي التسرع في اتخاذ قرارات تمس مشروع العزل الاجتماعي واضاف، اننا نرتكب خطا استراتيجيا كبيرا لو تصورنا باننا سيطرنا على الاوضاع.

وقال، انه على المواطنين الاستمرار في البقاء بمنازلهم وان يتخذ المسؤولون القرارات اللازمة وفقا لهذه الاستراتيجية.

وتابع زالي، اننا لم نصل في طهران الى حالة الاستقرار اللازم لنقوم بايجاد تغيير جديد في اسلوب الخدمات.

وقال، لو تصورنا بان انخفاض عدد المراجعين للمستشفيات خلال الايام الاخيرة والذي حدث بسبب عطلة عيد النوروز وبعض القيود الاخرى، دليلا على سيطرتنا على الاوضاع المتعلقة بالمرض، سيكون هذا الامر شبيها بحرب احد.

انتهى ** 2342