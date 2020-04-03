آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : الجمعة 3 نيسان /ابريل 2020 – الساعة العاشرة صباحا ( حسب التوقيت المحلي)
- اجمالي عدد الاصابات : ۱,۰۱۶,۲۷۸ شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : ۵۳,۲۳۶ شخصا
- اجمالي عدد المتعافين : ۲۱۳,۱۲۶ شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
الولایات المتحدة، المصابون : ۲۴۵,۳۴۱ - الوفيات : ۶,۰۹۵ - المتعافون :۱۰,۴۰۳
ايطاليا، الاصابات : ۱۱۵،۲۴۲ – الوفيات : ۱۳،۹۱۵- المتعافون : ۱۸،۲۷۸
اسبانیا، المصابون : ۱۱۲,۰۶۵- الوفيات : ۱۰,۳۴۸- المتعافون :۲۶،۷۴۳
الصين، المصابون : ۸۱,۶۲۰- الوفيات : ۳,۳۲۲- المتعافون : ۷۶,۵۷۱
المانيا ، المصابون : ۸۴,۷۹۴- الوفيات :۱,۱۰۷- المتعافون : ۲۲,۴۴۰
فرنسا، المصابون : ۵۹,۱۰۵ الوفيات : ۵,۳۸۷ المتعافون : ۱۲,۴۲۸
ایران، المصابون : ۵۰،۴۶۸ الوفيات : ۳،۱۶۰- المتعافون : ۱۶،۷۱۱
بريطانيا، المصابون :۳۳,۷۱۸ الوفيات :۲،۹۲۱- المتعافون : ۱۳۵
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