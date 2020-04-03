آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : الجمعة 3 نيسان /ابريل 2020 – الساعة العاشرة صباحا ( حسب التوقيت المحلي)

- اجمالي عدد الاصابات : ۱,۰۱۶,۲۷۸ شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : ۵۳,۲۳۶ شخصا

- اجمالي عدد المتعافين : ۲۱۳,۱۲۶ شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

الولایات المتحدة، المصابون : ۲۴۵,۳۴۱ - الوفيات : ۶,۰۹۵ - المتعافون :۱۰,۴۰۳

ايطاليا، الاصابات : ۱۱۵،۲۴۲ – الوفيات : ۱۳،۹۱۵- المتعافون : ۱۸،۲۷۸

اسبانیا، المصابون : ۱۱۲,۰۶۵- الوفيات : ۱۰,۳۴۸- المتعافون :۲۶،۷۴۳

الصين، المصابون : ۸۱,۶۲۰- الوفيات : ۳,۳۲۲- المتعافون : ۷۶,۵۷۱

المانيا ، المصابون : ۸۴,۷۹۴- الوفيات :۱,۱۰۷- المتعافون : ۲۲,۴۴۰

فرنسا، المصابون : ۵۹,۱۰۵ الوفيات : ۵,۳۸۷ المتعافون : ۱۲,۴۲۸

ایران، المصابون : ۵۰،۴۶۸ الوفيات : ۳،۱۶۰- المتعافون : ۱۶،۷۱۱

بريطانيا، المصابون :۳۳,۷۱۸ الوفيات :۲،۹۲۱- المتعافون : ۱۳۵

انتهى ** 1453