٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٤٣ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83737107
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رئيسة اتحاد البرلمانات الدولية تبعث رسالة الى لاريجاني

رئيسة اتحاد البرلمانات الدولية تبعث رسالة الى لاريجاني

طهران/3 نيسان/ابريل/ارنا- بعثت رئيسة اتحاد البرلمانات الدولية رسالة الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني اثر اصابته بفيروس كورونا و تمنت له الشفاء.

واعربت رئيسة اتحاد البرلمانات الدولية ( IPU) السيدة "غابريلا كوئباس بارون" في رسالة بعثها صباح اليوم الجمعة الى لاريجاني عن اسفها لاصابة رئيس المجلس لفيروس كورونا وتمنت له الصحة والشفاء.

 واعلنت رئيسة اتحاد البرلمانات الدولية في الرسالة عن تعاطفها مع اعضاء الاتحاد جمعاء وقالت اننا سنتغلب على فيروس كورونا من خلال جهود جماعية.

وافادت العلاقات العامة لمجلس الشورى الاسلامي امس الخميس في بيان بانه خضع رئيس مجلس الشوري "علي لاريجاني" لاختبار اثر ظهور بعض الاعراض له و ثبت ٰاصابته بفیروس کورونا ويكون حاليا تحت الحجر الصحي ويتلقى العلاج .

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