٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٢١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83737423
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ايران...اكثر من 69 مليونا شاركوا في عملية الفحص المبدئي للكشف عن كورونا

ايران...اكثر من 69 مليونا شاركوا في عملية الفحص المبدئي للكشف عن كورونا

طهران / 4 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي عن مشاركة اكثر من 69 مليونا و 200 الف في عملية الفحص المبدئي للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اطار مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة الفيروس لغاية الان.

وقال رئيسي في تصريح له الجمعة، ان من بين هؤلاء تم فحص اكثر من 57 مليونا و 200 الف من قبل الوحدات الصحية والطبية والـ 12 مليونا المتبقين شاركوا في فحص الكشف عن فيروس كورونا الكترونيا عبر منظومة salamat.gov.ir.

واشاد بتعاون المواطنين في تنفيذ مشروع العزل الاجتماعي خلال الاسبوع الماضي ، معربا عن امله بمواصلة هذا التعاون خلال الاسبوع الجاري من خلال مكوثهم في المنازل.

يذكر ان اخر احصائية عن فيروس كورونا في البلاد تشير الى اصابة 53 الفا و 183 شخصا بصورة مؤكدة و تعافي 17 الفا و 935 شخصا ووفاة 3 الاف و 294 اخرين.

انتهى ** 2342

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