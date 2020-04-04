العراق..تسجيل 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت الوزارة في بيان لها ، ان "وزارة الصحة سجلت 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 10 محافظات، وعدم وجود وفيات بالفيروس اليوم".

وأضافت ان "24 حالة مصابة بفيروس كورونا شفيت تماما".

وبلغ مجموع الاصابات بفيروس كورونا في العراق820 اصابة ومجموع الوفيات بلغ 54 ومجموع حالات الشفاء 226 حالة.

وكانت الوزارة أعلنت، الخميس، عن انخفاض نسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق إلى 6.9 بالمئة من عدد الحالات المؤكدة.

فيما دافعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" عن اجراءات وشفافية الحكومة العراقية في تعاملها مع مواجهة جائحة كورونا في البلاد.

وأكدت ان فيروس كوفيد-19 هو تهديد عالمي غير مسبوق يتطلب استجابات قوية من الحكومات والمجتمعات والأفراد، وقد حشّدت حكومة العراق في وقتٍ مبكرٍ، وبدعمٍ كاملٍ من منظمة الصحة العالمية (WHO) وأسرة الأمم المتحدة ككُل، لاحتواء تفشي المرض، ونفّذت السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية تدابير صارمة للحد من عدد الحالات وكبح الانتقال السريع للفيروس، وأسهمت هذه الإجراءات الوقائية المبكرة في تسطيح وتأخير المنحنى الوبائي، ما أدى إلى حالاتٍ موثّقة أقل نسبياً.

انتهى ع ص