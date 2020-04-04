موسم تلقيح النخيل في بوشهر

وتوضع كميه تقدر بحوالي 3 _ 5 شماريخ في كل قنو أنثوي حيث توضع مقلوبه حتي تتساقط حبوب اللقاح منها على الأزهار المؤنثه ويربط حول القنو ربطه خفيفه لعده أيام.

ويوضع في القنو الكميه الكافيه من شماريخ حبوب اللقاح التي تعمل علي تلقيح الأزهار المؤنثه .

ويجب ان لاتتأخر عن التلقيح حتي لاتقل فرصه الإخصاب لذلك يتابع النخيل ويتم التلقيح له أولا بأول وأن يأخذ اللقاح من نخيل معروف بكثره إخصابه وجودته وخلوه من الأمراض.

وتجري عمليه التلقيح تحت أشعه الشمس وتجنبها أثناء الأمطار أو وقت الغيوم والضباب ويجب التأكد من حيويه حبوب اللقاح وتكون ذات رائحه شديده تعرف من كثره عقد الثمار عندالتلقيح.