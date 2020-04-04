٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83737845
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عودة 33 سائق شاحنة ايرانية كانوا عالقين في اوروبا

عودة 33 سائق شاحنة ايرانية كانوا عالقين في اوروبا

طهران / 4 نيسان / ابريل / ارنا – اعرب رئيس منظمة الطرق والشحن الايرانية "عبد الهاشم حسن نيا" عن شكره وتقديره لعدد من سفراء الجمهورية الاسلامية لما قاموا به من اجل عودة 33 سائق شاحنة ايرانية كانوا عالقين في اوروبا بسبب الظروف نتيجة فيروس كورونا.

وخلال مكالمات هاتفية مع سفراء الجمهورية الاسلامية في كل من تركيا واليونان ورومانيا وبلغاريا قدم حسن نيا شكره وتقديره على ما بذله السفراء لعودة 33 سائق شاحنة ايرانية كانوا عالقين في اوروبا بسبب الظروف نتيجة تفشي فيروس كورونا .

وقال ان التنسيق جار لعودة المئات من السائقين العالقين في سائر الدول الاوروبية الاخرى.

يذكر انه وبسيب تفشي فيروس كورونا اتخذت معظم دول العالم اجراءات صارمة للحد من التنقل عبر حدودها  مما تسبب في عدم تمكن الكثير من سائقي الشاحنات الايرانية العودة الى البلاد.

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