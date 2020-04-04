عودة 33 سائق شاحنة ايرانية كانوا عالقين في اوروبا

وخلال مكالمات هاتفية مع سفراء الجمهورية الاسلامية في كل من تركيا واليونان ورومانيا وبلغاريا قدم حسن نيا شكره وتقديره على ما بذله السفراء لعودة 33 سائق شاحنة ايرانية كانوا عالقين في اوروبا بسبب الظروف نتيجة تفشي فيروس كورونا .

وقال ان التنسيق جار لعودة المئات من السائقين العالقين في سائر الدول الاوروبية الاخرى.

يذكر انه وبسيب تفشي فيروس كورونا اتخذت معظم دول العالم اجراءات صارمة للحد من التنقل عبر حدودها مما تسبب في عدم تمكن الكثير من سائقي الشاحنات الايرانية العودة الى البلاد.

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